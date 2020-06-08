AKP’li isim görevinden ayrıldı! ‘Aktif siyaseti bırakıyorum’

AKP’den üç dönem Gaziantep milletvekilliği yapan Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.

“MESLEĞİME GERİ DÖNÜYORUM”

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyuran Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

* Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal ile istişare sonucunda ‘yardımcılık' görevinden ayrıldım.

* Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum.

* Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle.