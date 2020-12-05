AKP’li şirketten AKP’li belediyeye gıda kolileri

Şanlıurfa'nın AKP'li Siverek Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere 15 Mayıs ve 5 Haziran 2020 tarihlerinde iki kez gıda kolisi alımı ihalesine çıktı. 27 Mayıs ve 12 Haziran'da sözleşmeleri yapılan iki ihale de Faydam Mağazacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne verildi. Bu yöntemle şirkete bir ay içinde toplam 625 bin TL ödenmiş oldu. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Faydam Mağazacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin tek sahibi Siverek AKP Gençlik Kolları eski Başkanı Enis Taşdönderen. Gıda Mühendisi olan Taşdönderen 24 Aralık 2017'de yapılan AKP Siverek İlçesi Kongresinde AKP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti. Faydam Mağazacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi 24 Aralık 2019'da kuruldu. Kuruluşundan yaklaşık altı ay sonra ise belediyenin iki ihalesini kazanmış oldu.

SINIRI AŞINCA İKİ İHALE

Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyeti 323 bin 398 TL'yi geçmeyen mamul mal, malzeme veya hizmet ihalelerinde 21 F Pazarlık Usulü kullanılıyor. Siverek Belediyesi de bu tutarı aşmamak için iki kez ihaleye çıkarak, şirketle iki ayrı 312 bin 500 TL'lik sözleşme imzaladı. Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanı AKP'li Şeyhmus Aydın geçtiğimiz hafta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Aydın'ın istifasının ardından, önceki gün belediye meclisince AKP'li Ayşe Çakmak yeni başkan seçildi. Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye başkan yardımcıları Cumali Karavar ve Hasan İzol da istifa kararı almıştı.