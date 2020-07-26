AKP’li Tevfik Göksu, yardım ihalesini AKP’li meclis üyesine verdi

AKP'li Esenler Belediyesi, 8 Mayıs 2020 tarihinde “Sosyal yardım amaçlı market kartı alımı” ihalesi düzenledi. İhale; doğal afet, salgın hastalık gibi öngörülemeyen olaylar ortaya çıktığında başvurulan davet usulü (21 -b) ile gerçekleştirildi. 3 firmanın davet edildiği maliyeti 949 bin 629 TL olan ihaleye bir firma geçerli teklif verdi.

İhaleyi, 893 bin 500 TL'lik tek geçerli teklifin sahibi Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile 21 Mayıs'ta 10 günlük sözleşme imzalandı. Market katlarının teslimi 1 Haziran 2020 tarihine kadar yapılırken ihalenin sonuç ilanı da Kamu İhale Kurumu tarafından 23 Temmuz'da yayımlandı.

AKP'Lİ ÜYE ALDI

İhaleyi kazanan şirketin sahibi ise dikkat çekti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Akbulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin AKP'li Meclis Üyesi. Avukat olan Akbulut aynı zamanda Hukuk Komisyonu'nun da başkan vekilliği görevini yürütüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemiklerle tanınan AKP Grup Başkanvekili Göksu'nun, başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nde düzenlediği bir ihaleyi, aynı sıralarda siyaset yaptığı meclis üyesinin şirketine vermesi tepki çekti.



AKBULUT KİMDİR?

1984 doğumlu Akbulut, Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkan Yardımcılığı, İBB Gençlik Meclisi'nin kuruluşunda eğitim komisyonu başkanlığı, AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında çeşitli görevler, Milli Türk Talebe Birliği'nde kurucular kurulunda bulunarak 58. 59. ve 60. dönemlerinde Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kurucu Mütevelli Heyeti üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği, Hayra Davet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği olmak üzere vakıf faaliyetlerine de devam ediyor.