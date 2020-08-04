AKP’li vakfın Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy hazımsızlığı! Resimlerini photoshop’la sildiler

Birlik Vakfı’nın Atatürk, cumhuriyet ve laiklik düşmanlığı tam gaz devam ediyor. Vakfın Batman Şubesi yeni bir skandala imza attı. Şube, Ayasofya’nın açılışı nedeniyle 35 öğrenciyi Batman’dan İstanbul’a göndermeden önce Batman Üniversitesi yerleşkesinde tören düzenledi. Törende, yola çıkacak öğrencilerin fotoğrafları çekildi.

Fotoğraflar, Atatürk’ün resmi ve “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir” sözü ile Mehmet Akif Ersoy’un resmi ve İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu binanın önünde çekildi.

PHOTOSHOP KULLANARAK SİLDİLER

Uğurlama törenini takip eden yerel gazeteciler, bu fotoğrafları olduğu gibi kullandı. Ancak Birlik Vakfı Batman Şubesi yöneticileri, fotoğraflarda Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'un resimlerinin bulunmasını hazmedemedi. Vakıf, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflardaki Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’un resim ve sözlerini photoshop’la sildi.

ŞUBE BAŞKANINDAN ÜÇ FARKLI AÇIKLAMA

SÖZCÜ’nün telefonla ulaştığı vakfın Batman Şube Başkanı Hamdullah Tüzün, önce fotoğraflardaki resimlerin silinmediğini savundu. Ardından fotoğrafların başka yerde çekildiğini iddia eden Tüzün, daha sonra da fotoğrafların paylaştıkları şekliyle kendisine geldiğini ileri sürdü. Çelişkili açıklamalarının yanı sıra paylaşımlarda Atatürk ve Mehmet Akif fotoğraflarının silinmesinin bilinçli yapılan bir şey olamadığını savunan Tüzün, “Kesinlikle bilinçli değil. Biz de en az sizin kadar Atatürk'ü seviyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE DE ATATÜRK VE LAİKLİĞİ HEDEF ALDILAR

Birlik Vakfı'nın daha önce de Atatürk ve laikliği hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Etkinliklerinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına yığınla iftiralar yağdıran vakıf, hazırladığı Anayasa taslağında ‘pranga’ benzetmesi yaptığı laiklik karşıtı görüşte bulunmuştu.

Vakfın Konya Şubesi ise 2019'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı ile ilgili çirkin ifadeler kullanmıştı. Bununla da yetirmeyen Konya Şubesi, yerel bir gazeteye “Farkındayız” başlığıyla tam sayfa verdiği ilanda, “Lozan’da, 12 Adayı ve Misak-ı Milli sınırlarımızı elimizden alıp, üstüne üstlük bunu zafer diye bize dayattıklarının da farkındayız” ifadelerine yer vermişti.

Vakfın kurucuları arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek gibi siyasetçiler yer alıyor.

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