AKP’li vekil, babasının adını yazdırmıştı! Çeşmenin yerine apartman dikilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 2018'de ihyası tamamlanan İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa Camii’nin Sarı Güzel Caddesi’ne bakan yüzünde kalan tarihi I. Mahmud Çeşmesi kitabesinin içeriğinin değiştirilerek kitabeye orijinalinde bulunmayan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babası Ahmet Zeki Çamlı’nın adını eklediğini ortaya çıkarmıştı.

I. Mahmud Çeşmesi’nin orijinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” şeklinde biten kitabeye “Sahibü'l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha” şeklinde ekleme yapılarak bitirildiği ortaya çıkınca AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı “Restorasyon ve onarım yapılmadı. Restitüsyon ile mevcudu olmayan çeşmenin benzerinin ihyası yapıldı” diyerek babasının isminin eklenmesini savundu.

“BABAMIZIN HAYRI OLSUN DİYE YAPTIRDIK”

Ahmet Hamdi Çamlı eleştirilere şöyle yanıt verdi:

* Hem babamızın hayrı olsun hem de 1. Mahmut tarafından yaptırılmış ecdad eseri ayağa kalksın diye yaptırdık. Buna benzer tarihte örnekleri var.

* Asırlar önce kaybolmuş, tekrar yapılmış eserlerin, üstüne yapanın tekrar isminin yazıldığı eserler var.

* Biz sadece 2018 senesinde hiç yokken yapıldığı için hacı babanın ismini yazdık gelen geçen belki bir fatiha okur diye. Hayrımıza yaptık.

* Öldükten sonra arkamızdan bir dua olsun, rahmet olsun diye yaptık.

İMAMOĞLU’NU ARAYIP ‘ÖZÜR DİLE’ DEMİŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da seslenen Çamlı, “Sen de öldükten sonra arkandan gelecek, seni hayırla yad edecek işlere imza at” dedi.

İmamoğlu’nu aradığını da belirten Çamlı, “Adamların benim hakkımda yalan, yanlış, iftira mahiyetinde bilgi paylaştı. Sen de göndermede bulundun. Özür dile dedim. Bu şehrin milletvekili, milletimize sürekli hizmet halindeyiz. Senin de öyle olman lazım. Siyasi atraksiyonlarla uğraşma, başkanlığının kıymetini bil, hizmetini yap” dediğini belirtti.

KAYBOLDU DENİLMİŞTİ, APARTMAN DİKİLMİŞ

Mahir Polat ise çeşmeyle ilgili yeni bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Polat, Sultan 1. Mahmud'un vakıf çeşmesinin bulunduğu yerin arsasının Çamlı ailesi tarafından 1978 yılında satın alındığını, 1980 yılında sağlam olan çeşmenin sökülerek yerine apartman yapıldığını açıkladı.

Çamlı ailesinin de cami duvarına, kitabesini değiştirerek çeşmeyi yeniden inşa ettiğini ifade etti. Polat’ın paylaştığı fotoğraflarda çeşmenin orijinal yeri görüldü.

BELGELERİNİ PAYLAŞTI

Polat, bununla ilgili belgeler de paylaştı. Buna göre Kültür Bakanlığı, 1977 yılında Fatih Hasan Halife Mahallesi, Sarıgüzel Caddesi 437 pafta, 2019 ada, 11 parselde bulunan 1. Mahmut Çeşmesinin kendi parselinden başka bir yere nakledilmesinin uygun bulmadığı kararını iletiyor.

Ahmet Zeki Çamlı’nın 1981 tarihinde Kültür Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede çeşmenin kurul kararıyla söktürüldüğünü, çeşmeyi yeniden monte etmek için yer gösterilmeyi beklediğini, İskenderpaşa Camii bahçe duvarının bu işlem için müsait olduğunu ifade ediyor ve ‘Tarihi bir hüviyeti olmayan duvarın bir kısmı kaldırılarak yerine çeşmenin montesi çok daha uygun olacağı kanaatindeyim’ görüşünü iletiyor.

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