AKP’li Yılmaz: Mültecileri zorla göndermiyor, gidene de engel olmuyoruz

Konya'da Selçuk Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye'nin Dış Politikası ve Ortadoğu” konulu konferans 61. Hükümet Kalkınma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda düzenlenen konferansta Türkiye'nin Dış Politikası ve Ortadoğu hakkında değerlendirmede bulunan Cevdet Yılmaz, “Suriye'nin geleceği Ortadoğu'nun geleceği, Ortadoğu'nun geleceği Türkiye de dâhil birçok ülkenin geleceğini belirleyecektir” diye konuştu.

“GÜVENLİ BİR BÖLGE OLUŞTURMA GAYRETİNDEYİZ”

Suriye'deki istikrarsızlığın Türkiye'yi de etkilediğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Yeni bir göç dalgasını kaldırmamız mümkün değil. Sınır ötesi hareketlerimiz; Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekâtı, Barış Pınarı Hareketi ve son olarak da Bahar Kalkanı ile devam ediyor.

*Buradan Türkiye sınırları ötesinde güvenli bir hat oluşturarak gelen göçü engellemek, güvenli bölge oluşturma gayretindedir.

*Hem sahada hem masada gayret ediyoruz, diplomasinin de tüm kanallarını kullanıyoruz.

*Özellikle dünyayı bu konuda kayıtsız kalmamaya davet ediyoruz insanı trajedi yaşanıyor bu sadece Türkiye'nin meselesi değil, bütün insanlığın meselesidir.

“MÜLTECİLERİ ZORLA GÖNDERMİYORUZ”

Mültecilerin zorla gönderilmediğini belirten Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı;

*Avrupa pozisyonunu anlamak mümkün değil. Bir taraftan bize ‘mülteci gelmesin' diyorlar diğer taraftan yerinde bu işin çözümüne destek olun dediğimizde lafta kalıyor.

*Maalesef fiilen bir şey göremiyoruz. Son dönemlerde artık Türkiye kapıları açma kararı verdi. Biz hiçbir mülteciyi insanı zorla göndermiyoruz buna dikkat çekmek istiyorum.

*Gitmek isteyene engel olmuyoruz. Sınırlardaki manzaralar ibret verici, Yunanistan başta olmak üzere gaz bombaları ve müdahalelerle mültecileri kabul etmeme konusunda yoğun bir çaba sarf edildiğini görüyoruz.

*Bize insanlık dersi verenler birtakım tavsiyelerde bulunanların davranışlarını görüyoruz.

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