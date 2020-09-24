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Aksaray’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, saat 22.09'da Aksaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

22:31 -
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Aksaray’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Aksaray’daki depremin yerin yaklaşık 14 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, merkez üssünü Konya’nın Emirgazi ilçesi olarak paylaştı. Deprem çevre bölgelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Aksaray Boğaziçi Üniversitesi deprem Konya son depremler
Son güncelleme: 22:33 24.09.2020
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