Akşener’den Erdoğan’a kutuplaştırma eleştirisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

Esnaf ziyaretinin ardından halka seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutuplaştırma dilini reddettiklerini söyleyerek bir dizi eleştirilerde bulundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

*EYT ne demek? Emeklilikte yaşa takılan, halbuki siz saraya takıldınız. Seçim olmayan bir dönemde yapmaya çalıştığımız şey; yukarıdaki horoz dövüşünü bitirip sizin gözünüzün içine bakılmasını sağlamak.

*Atatürk üzerinden politika yaparak, cumhuriyet değerleri üzerinden politika yaparak ve dini değerler üzerinden politika yaparak daha enteresanı milli değerlerimiz üzerinden politika yaparak Sayın Erdoğan’ın dili babayı oğula, anayı kıza düşman etti, komşuyu komşuya düşman etti, kardeş kardeşin karşısına geçti. Biz bu kutuplaştırma dilini reddediyoruz

“ONLARIN RAHATINI BOZACAĞIM”

“Ekonominin konuşulacağı bir Türkiye’nin seçime kadar oluşması için ne gerekiyorsa yapacağım” diyen Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Görürsünüz bunu ağalar da kamuoyu da fark edecek. Rahata alıştılar, onların o rahatını bozacağım. Nasıl ben ayakkabı eskitiyorsam, koltuk eskitenler de gelecek bu seçmenin gözünün içine bakacak. O ayakkabı eskiyecek. O ayakkabı eskimiyorsa siz onları eskiteceksiniz.

*Seçmen konuşmaz seçmenin konuşması sandıktaki oyudur. Siyasetçi konuşur seçmen için. Sizin için konuşmaya geldim, burada öğreniyorum Ankara’ya gidip sinirlerini bozuyorum