Akşener’den Ümit Özdağ açıklaması: Keşke böyle olmasaydı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akşener, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifasına ve partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İSTİFA İLE İLGİLİ İRADE BEYAN ETMİŞ HİÇBİR ARKADAŞIMIZI İNCİTECEK KELİME SARF ETMEDİM”

Akşener ve Davutoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu;

“Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın, sade bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizden yolunu ayırması son derece bizleri üzen bir durumdur. Ama benim bir özelliğim var; bu irade beyanında bulunmuş hiçbir arkadaşımın, yani istifa ile ilgili irade beyanında bulunmuş, ilk olmadı bizde biliyorsunuz, hiçbir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz, kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim.”

“HERKES İÇİN HAYIRLI OLSUN AMA ÜZÜLDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM”

Özdağ'ın partiden ihracına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Keşke böyle olmasaydı. Ama sayın Özdağ'ın beni, partimizi ve başkanlık divanının neredeyse yarısını ilzam eden, iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu, partiden ihraç etme kararı vermiştir.

*Bizim Merkez Disiplin Kurulumuzun (MDK) özelliği şu: bütün yazışmaları, özel kalemi, kalemi vesairesi, her şeyi ayrıdır. Hem Meclis'teki arkadaşlarımızın, disiplin kurulunda görev alan arkadaşlarımızın, hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı bir karardır.

*Şu anda ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum çünkü misafirimiz vardı (eliyle Davutoğlu'nu işaret ederek). Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim.