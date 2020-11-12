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Ali İhsan Yavuz coronaya yakalandı 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, coronaya yakalandığını duyurdu. Tedavi sürecini evde geçirdiğini açıklayan Yavuz, "Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum" dedi.

Güncellenme: 16:18, 12/11/2020
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Ali İhsan Yavuz coronaya yakalandı 

Yenilenen İstanbul seçimi sırasında söylediği “Hiçbir şey olmamışsa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleri günlerce tartışılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TBMM HASTANESİ'NE BAŞVURDU 

Yavuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum.”

AKP Ali İhsan Yavuz Corona istanbul Sakarya sosyal medya TBMM
Yayınlanma Tarihi:16:16,
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