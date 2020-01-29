Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında ve nerelidir?

Ali Ülker’in Yıldız Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesinin ardından kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte Ali Ülker’in biyografisi ve hayatı hakkındaki detaylı bilgiler.

ALİ ÜLKER KİMDİR?

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi´nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim aldı.

IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard´da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması´nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi´nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı´nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.´de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.´de, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı´na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.´de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı´na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı´na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020´de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker, gençlere danışmalık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.

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DHA

