Alkollü sürücü kaza yaptı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya çevreyolunda meydana geldi. Veysel Çavga’nın kullandığı otomobil, Antalya istikametinden Sanayi Sitesi yönünde seyrederken taklalar atarak karşı şeride geçti.

OTOMOBİLDEN FIRLADI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilden fırlayıp, çamlık alana fırlayan 32 yaşındaki Veysel Çavga’nın ağır yaralandığını, otomobilde bulunan eşi Sultan Çavga’nın (33) ise yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇOCUKLARIN EVDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İki çocuk annesi genç kadının cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Emniyet ve itfaiye ekipleri çiftin iki çocuğunun da otomobilde olabileceğini düşünerek, refüjdeki çamlık alanda arama yaptı. Çiftin çocuklarını evde bıraktıkları belirlendi. Aracın içinde içki şişesi bulunurken, sürücü Veysel Çavga’nın 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. (DHA)