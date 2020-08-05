Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat patlar mı?

Amonyum nitrat bazı patlamalar sonrasında sık sık gündeme geliyor. Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO3 olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.

AMONYUM NİTRAT KOLAYCA ÜRETİLİYOR

Amonyum nitratın üretimi sanayide oldukça basittir. Amonyak molekülü ile nitrik asit gibi güçlü bir asit bileşiğe sokularak amonyum nitrat elde edilir.

GÜBRE OLARAK KULLANILIYOR

Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder, hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer.