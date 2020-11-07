Ankara’da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Olay Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokağında bulunan apartman dairesinde meydana geldi.

Aile içeresinde henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından baba Adem Öztürk, evde katliam yaptı. Adem Ö.’nün ailesine tabanca ile ateş açtığı olayda eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ile Seher Öztürk, vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Adem Öztürk, olayın ardından evden çıkarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, tüyler ürperten manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, ateşli silahla vurulduğu belirlenen anne ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

OĞLU TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Adem Öztürk, (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Adem’in verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk (32) tarafından darp edildiğini, eşi Nefik Öztürk (50) ve kızı Seher Öztürk’ün (26) oğlunun yanında olduğu için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem, polis merkezinde gözaltına alındı. Katliamda hayatını kaybeden anne imle 2 çocuğun cansız bedeni de cenaze aracı ile morga kaldırıldı. (DHA)