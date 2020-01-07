Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı!

Ankara kar yağışının ardından soğuğa teslim oldu. Ankara'da öğrenciler yaşanabilecek olumsuz şartlar sebebiyle bugün okullar tatil edilecek mi merak ediyordu. Ankara Valisi Vasip Şahin’in açıklamasıyla “Ankara’da okullar tatil mi?” sorusu yanıt buldu.



ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin “Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” açıklamasında bulundu.