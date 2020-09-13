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Anne ve kızı kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü

Gümüşhane'nin Torul ilçesi kırsalında kuşburnu toplayan 56 yaşındaki Mevlüde ve 20 yaşındaki kızı Buse Nur Urhan, yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

11:03 -
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Anne ve kızı kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü

Korkunç olay dün Torul’un Günay köyü, Körgöze kırsalında meydana geldi. Trabzon’da yaşayan ve memleketi Gümüşhane’ye gelen Mevlüde hanım ve kızı Buse Nur Urhan, komşularıyla kuşburnu toplamaya gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.

FOTO: DHA

Mevlüde ve Buse Nur Urhan’ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yıldırım düştüğü anda anne ve kızının hayatlarını kaybettiği belirlendi. DHA

anne Gümüşhane Sağlık TRABZON
Son güncelleme: 11:06 13.09.2020
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