Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle:

* Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir.

* 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir.

“HEDİYE VE ÇİÇEK DE GÖNDERİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR”

* Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.

* Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz.

* Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere, ”Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak.” (İHA)