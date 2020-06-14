Annesiyle birlikte dedesini ziyaret etmişti! Test sonuçları pozitif çıktı

Yalova’da yaşayan M.K. adlı kadın, annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete geldi. M.K., evde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.K. ile birlikte test yapılan babaannesi, annesi ve kuzeninde corona virüsü tespit edildi. M.K. ve babaannesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedaviye alındı. Annesi ile kuzeni ise evde gözlem altına alındı.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 650 nüfuslu Sivriler köyünün 60 haneli ve 150 kişinin yaşadığı Dere Mahallesi’nin karantina altına alınmasına karar verildi.

Özellikle M.K. ile temas ettiği belirlenen 3 evde yaşayan 20 kişi başta olmak üzere, tüm mahallede karantina sürüyor.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmaya başlandı. DHA