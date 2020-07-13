Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem nerede oldu?

Son dakika gelişmesiyle Antalya’da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğu kaydedildi. AFAD’ta yer alan bilgilere göre, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 18.13’te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Son olarak deprem Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana geldi. Bu depremin öncesinde ise Malatya’nın Battalgazi ilçesi ve Antalya’nın Elmalı ilçesinde hissedilmeyecek büyüklükte depremler kaydedildi. Son depremlerin hangi bölgelerde ve kaç şiddetinde olduğunu aşağıdaki linkler üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

EGE-KIBRIS YAYI DİRİ FAYLARI

Ege-Kıbrıs Yayı (EKY), Türkiye'nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi'ne doğru uzanır. EKY, Girit adası ile Fethiye Körfezi arasında Plini ve Strabo çukurlukları boyunca ters fay bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay karakteri gösterir. Ayrıca EKY, Antalya Körfezi, Kıbrıs kuzeyi ve İskendurun Körfezi arasında içbükey bir kavis yapar. Bu yayın kuzeybatıya doğru devamını, Antalya Körfezinden başlayan ve kuzeybatı doğrultusunda devam eden ters fay niteliğindeki Aksu bindirme fayı temsil eder. Diğer bir çukurluk, Plini ve Strabo çukurluklarından başlar ve Kıbrıs güneyinde dışa doğru bir yay yapar. Yukarıda bahsedilen çukurluklar boyunca Afrika plakası, Anadolu bloğunun altına doğru KKD doğrultusunda dalmaktadır.