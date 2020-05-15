Antalya’da iki mahalle karantinaya alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelere giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Kararın ardından ekipler, sabah saatlerinden itibaren 2 mahallede de önlem almaya başladı. Emniyet şeridi çeken polis ekipleri, evlerinden işe gitmek için çıkanları güçlükle ikna edip, geri döndürdü. Parklarda bulunan vatandaşlar ile markete gitmek isteyenler de evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar ise pencere ya da balkonlarına çıkıp, yaşananları izledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ise Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Karara uymayanlara 3 bin 542 TL ceza uygulanacağı belirtildi. Öte yandan corona virüsünün Dalaman Cezaevi’nden tahliye edilen kişiden bulaştığı ileri sürüldü. (DHA)