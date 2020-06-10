Antikor testi nedir? Antikor testi ile amaçlanıyor?

Türkiye'de hayata geçen normalleşme adımlarıyla birlikte herkes ikinci dalga olup olmayacağını tartışıyor. Bazı uzmanlar olabileceğini söylerken bazıları da olmayabileceğini belirtiyor. Ama her uzmanın dikkat edilmesini istediği durum ise, sosyal mesafe, maske ve temizlik. Bu kapsamda, corona virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığını öğrenmek için antikor testleri uygulanacak. 81 ilde, TUİK tarafından rastgele belirlenen kişilerden kan örnekleri alınacak ve antikor testi uygulanacak. İşte antikor testi ile ilgili son bilgiler…

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle corona virüsü geçirdiğini gösteriyor.

ANTİKOR TESTİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

Pazartesi 81 ilde rastgele seçilmiş hanelerde uygulanmaya başlanacak antikor testi ile ülkede corona virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.