Apartmana asılan ‘Hamas ve İslami Cihat’ yazısı, kentte korkuya neden oldu

Edirne'nin Kaleiçi semti Topkapı Caddesi'ndeki Geren Apartmanı'nın giriş kapısına asılan Arapça yazı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Kâğıtta yer alan ‘Hamas İsliam Djihad' ifadeleri gören vatandaşlar, konuyu Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

EKSİK CÜMLELER DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine konuyla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce apartmanın giriş kapısına asılan yazıda eksik cümleler olması ise dikkat çekti.

Yazıda şu ifadeler yer alıyor: “Ve Hamas İslami Jihad ulaşmak için kullanılır, olmalı, sürekli saldırı devam et, ulaş. Ve İsrail'e ulaşmak için kullanılır, kesinlikle, mutlaka gerçekleşmeli, şuan itibari ile kesinlikle, mutlaka, şuan, şimdi kullanılmalı. Başar, bitir. Suikast denemesi, yukarıda, ekleme anlamında daha fazla veya katliam, toplu katliam.”

VATANDAŞLAR KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ

Olay yerinde incelemenin tamamlamasının ardından giriş kapısından kaldırılan yazı ile ilgili konuşmaktan çekinen vatandaşlar ise olayın bir an önce aydınlatılmasını talep etti.

Mahalle sakinleri, yazının apartman girişine kim veya kimler tarafından asıldığına ve içeriğine dair bilgilerinin olmadığını belirtirken; tedirgin olduklarını ifade ettiler.