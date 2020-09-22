Arkadaşının yerine sınava girmeye çalıştı: 4’er yıla kadar hapisleri isteniyor

Ehliyet almak isteyen ancak yazılı sınavı bir türlü geçemeyen 28 yaşındaki Murat A. arkadaşı Murat V.'den kendi yerine sınava girmesini istedi.

Arkadaşının isteğini geri çevirmeyen 33 yaşındaki Murat V., 27 Ocak 2020 tarihinde Şişli'de sınavın yapılacağı okula gitti. Ancak sınav giriş belgesinde fotoğraf kendisine benzemeyince görevliler durumu anladı.

“PARA ALMADIM ARKADAŞIM İÇİN YAPTIM”

Sınav gözetmenlerinin durumu hemen polise bildirmesi sonrası gözaltına alınan Murat V. ifadesinde şunları söyledi:

* Murat A. benim arkadaşım olur. Bana ehliyet sınavına gireceğini ve sınavı geçemediğini söyleyerek benim kendisinin yerine sınava girmemi istedi.

* Kimliğini ve sınav giriş belgesini bana verdi. Ben de sınavın yapılacağı okula geldim. Fakat kamera sisteminden beni yakaladılar.

* Ben sınava girmek için şahıstan para almadım. Sadece arkadaşım olduğu için yardım etmek istedim.

“SUÇLAMALARI KABUL EDİYORUM”

Yapılan incelemelerde Mardin'de olduğu tespit edilen Murat A. ise şüpheli olarak ifade vermesi için İstanbul'a çağırıldı. Çağrının ardından İstanbul'a gelerek ifade veren Murat A., inşaat işçisi olduğunu ve İstanbul'a iş için sık sık geldiğini söyleyerek, “Bir iş olur çalışırım diye ehliyet almak istedim. Ehliyet sınavı için kaydımı İstanbul'da yaptırdım. Fakat Nusaybin'deki işlerimin yoğunluğu sebebiyle sınava katılamadım” dedi.

Sınava katılamadığı için arkadaşından sınava girmesi için rica ettiğini anlatan Murat A., “Kimlik belgemi ve sınav giriş belgemi kendisine verdim. Ancak sınava girerken yakalanmış. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul ediyorum. Pişmanım” dedi.

4’ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan ifadelerin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Murat A. ve Murat V. hakkında, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.