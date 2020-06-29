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Artan vaka sayısı sonrası gözler Kabine toplantısında

Kabine, 20 gün aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının birinci gündem maddesi corona virüsü salgını... 1 Haziran'daki normalleşme sürecinin ardından gelinen durum, salgının seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski detaylı ele alınacak. 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar ve alınacak tedbirler de toplantıda görüşülecek.

Sozcu.com.tr
08:32 -
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Artan vaka sayısı sonrası gözler Kabine toplantısında

En son 9 Haziran’da bir araya gelen Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 1 Haziran’da 827’ye kadar düşen günlük vaka sayısının 12 Haziran’dan beri dört haneli sayılara çıkması sonrası gözler Kabine’nin alacağı yeni kararlarda…

Toplantıda 1 Haziran’daki normalleşme sürecinin ardından gelinen durum, salgının seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski detaylı şekilde ele alınacak.

DAHA SIKI TEDBİRLER GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız” demişti.

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme sürecinin yeniden değerlendirileceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.

Son güncelleme: 08:34 29.06.2020
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