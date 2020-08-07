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Artan vakaların ardından Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

23:36 -
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Artan vakaların ardından Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

“DİKKAT ÇEKEN VAKA ARTIŞLARINI DEĞERLENDİRDİK”

Koca yaptığı paylaşımda, “Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle İl Değerlendirme Toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Valilerle İl Sağlık Müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanı Sakarya Samsun Sivas sosyal medya
Son güncelleme: 23:56 07.08.2020
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