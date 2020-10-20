Aşiret düğününde takı yarışı: 40 dakikada 1 milyon TL

Muş’ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya’nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

1,5 KİLO ALTIN 300 BİN TL PARA

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde 40 dakika süren takı töreninde çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL para takıldı.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, “Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. (İHA)