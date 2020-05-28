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Askerlik yerleri belli oluyor! Asker terhisleri ne zaman?

Ertelenen terhis nedeniyle hem asker alımlarının hem terhis işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. İşte askerlik yerleriyle ilgili detaylar...

08:51 -
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Askerlik yerleri belli oluyor! Asker terhisleri ne zaman?

MSB’den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları e-Devlet’ten öğrenilebilecek. Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran’da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran’da yeniden başlayacağını söyledi.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs’ta yani bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman?

TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs’ta başlayacağını söyledi.

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