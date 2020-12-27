Askıda ekmek kuyruğu: Vatandaş ekmek uğruna virüsü göze aldı

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Muhsin Emre Demiröz, Ordu’nun Altınordu ilçesinde ekmek kuyruğu görüntüsü paylaştı.
Demiröz’ün paylaştığı görüntülerde askıda ekmeğe yoğun talep olduğu, vatandaşın ekmek almak uğruna sosyal mesafeyi ihlal ettiği de görüldü.
“CORONADAN ÖLMEYİ GÖZE ALIYOR”
O görüntüler için Demiröz, “AK Partili Altınordu Belediyesi, insanlık onurunu ve toplum sağlığını hiçe sayıyor! Foto askıda ekmek kuyruğundan. Vatandaş açlıktan ölmemek için coronadan ölmeyi göze alıyor. Millet aç aç! Ama belediye ‘kuru ekmekle karnın doysun, virüsten ölürsen karışmam!’ diyor” ifadelerini kullandı.