Atatürk anıtına çiçek koymak suç sayıldı!

Aydın Karacasu'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na gitti. İkisi de saygı duruşunda bulunup anıta bir demet kır çiçeği bıraktı. Bunun bedeli ağır oldu. Hem Erdaş'a hem Çetin'e, Karacasu Kaymakamlığı Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandıkları için 392'şer lira ceza kesti. Erdaş yaşanan skandalı şöyle anlattı:

MAKBUZ GÖNDERDİLER

“Kaymakamlıktan bize yazılı izin verildi. Aynı gün öğlen izin iptal edildi. Biz de kurumsal değil bireysel olarak Atatürk'ün huzuruna çıkmak, saygı duruşunda bulunmak istedik. Bir demet çiçek alıp Ata'mızın huzuruna çıktık. Saygı duruşunda bulunduk, çiçeğimizi sunduk.

Ertesi gün Kaymakam Ahmet Soley'in talimatıyla hakkımızda soruşturma açıldığını öğrendik. Kabahatler Kanunu'na aykırı davranışta bulunduğumuz belirtilerek 392'şer lira ceza kesildiğine ilişkin makbuzlar geldi. Ceza yazacak ne vardı? Ferdi olarak çiçek koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Anlaşılır gibi değil.”

ADD yöneticileri Erdaş ve Çetin sabah 10.00'da anıta gittiklerini, tebliğ edilen makbuzda ise suç saatinin 16.00 yazıldığını söyledi. İkisi de buna anlam veremediklerini belirtti.

ALİ ERBAŞ'A CEZA YOK

Duruma tepki gösteren Erdaş ve Çetin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hatırlattı. Çetin, “Ben Cumhur'um. Atatürk'ün huzuruna çıkmaktan dolayı neden 400 lira ceza ödüyorum? Atatürk'ü sevmenin bedeli ölmekse, gerekirse ölürüm. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e ihanet ediyor, neden harekete geçmiyorlar? Ben Atamın huzuruna gitmeyeyim de kim gitsin, biz gitmeyelim de kim gitsin” dedi. “Atatürk'ün huzuruna çıkmanın da bir bedeli varmış” diyen Erdaş, “Atatürk'ü sevmenin, önderinin manevi huzurunu muhtelif zamanlarda ziyaret etmenin bedeli hakikaten ağırmış. Türk'ü kendi ülkesinde Atatürk'ün huzuruna çıkarmama gayretleri var. Fakat başaramazlar” diyerek Atatürk sevgisini dile getirdi.

BU FOTOĞRAF TEPKİ DEĞİLMİŞ

Sadece milli bayramlarda Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ilk kez rutin dışına çıktı. TSK, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki “Atatürk'e lanet hutbesi” sonrası Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Instagram'dan yapılan paylaşımda #GaziMustafaKemalAtatürk etiketi kullanıldı. Bu da Diyanet'e cevap olarak yorumlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, yorumlar için “Maksadı aşan ve TSK'yı bir tartışma ortamına çekmeyi hedefleyen yorumlar” dedi. Fotoğrafın ise 1 ay önce seçildiğini belirtti.