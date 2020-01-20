Ayağı kayıp yere düştü, sabah bilinci kapalı halde bulundu!

Alınan bilgilere göre, Görele ilçesi Seyfiye Mahallesi’nde çarşıdaki işlerini bitirdikten sonra evinin yolunu tutan Erkan Kırımlı (25), ayağının kayması sonucu yere düştü.

Bu esnada kafasını kaldırıma çarpan Kırımlı, düştüğü yerden kalkıp eve gitti.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Dinlenmek için yatan genç, sabah kardeşi tarafından bilinci kapalı halde bulundu.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, buradan Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kırımlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA