Ayasofya Camii’ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girilemeyecek!

Ayasofya Camii’ne girişlerde yeni kurallar getirildi. Artık camiye başörtüsüz, şortlu ve dekolteli kıyafetlerle girilemeyecek.

TULUM 20 TL, BAŞÖRTÜSÜ 5 TL

Uygun kıyafetleri olmayanlar için cami girişine stantlar kurulduğu belirtilirken tulum ve başörtü dağıtımının da başladığı aktarıldı. Satış noktalarında tulumun 20 lira, başörtüsünün de 5 lira olduğu öğrenildi.

Görevliler camiye girişlerde kıyafeti uygun olmayan vatandaşları stantlara yönlendiriyor.

“MANTIKLI BİR KARAR”

Cami girişine kurulan stantlardan kendine bir başörtüsü alan vatandaşlardan Sırma Güler, şunları söyledi:

* Aslında her dinin kendine göre kuralları vardır. Bazı şeylere de saygı duyulması gerekiyor.

* Bence sakıncası yok yani insanlarda bu kurallara uymalı diye düşünüyorum.

* Mantıklı bir karar. Her dinin kendi kuralları var.

350 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Ayasofya, müze statüsünün iptal edilip camiye çevrilmesinin ardından 86 yıl sonra 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Az önce resmi rakam olarak aldım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Tabii çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü” demişti. DHA