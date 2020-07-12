Ayasofya’daki ikona ve fresklere ne olacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul İl Müftüsü Emin Maşalı, camiye dönüştürülen Ayasofya’ya gelerek incelemelerde bulundu. Heyet, yaklaşık 2 saat içeride inceleme yaptı.

“24 TEMMUZ’A YETİŞTİRECEĞİZ”

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Ersoy, içeride yapılacak düzenlemelere ilişkin uzman bir ekip oluşturduklarını belirterek, “Birçok konuda mutabakat sağladık. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla son bir daha değerlendirip sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor” dedi.

“İKİ İMAM DÖRT MÜEZZİN GÖREVLENDİRİLECEK”

Ersoy’dan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kısa bir açıklama yaptı. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

* İnşallah 24 Temmuz itibariyle cuma namazıyla ibadete açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar noktasında hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin takdirini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz.

* Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız. Beş vakit namaza bu şekilde açılmış olacak, 24 Temmuz Cuma günü. İki imam dört müezzin olarak şimdilik planlıyoruz.

İKONALAR VE FRESKLERE NE OLACAK?

Erbaş, Ayasofya içerisinde yer alan ikona ve fresklerle ilgili de şunları söyledi:

* İkonalar ve fresklerle ilgili Din İşleri Kurulu’muz gerekli çalışmaları yaptı, inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek. (DHA)

ʻʻ İkona ve fresklerin üstünün namaz vakitlerinde perdeleme veya teknolojik imkanlarla kapatılacağı (ışıklandırma, karartma yoluyla), namaz bittikten sonra sergilenmeye devam edileceği belirtiliyor.

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