Ayhan Bilgen kimdir, nereli?

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen, 1970 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006′da Mazlum-Der 7. Genel Kurulu'nda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAY OLDU

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP ‘nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014'te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir.

2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır.

2015’TE MİLLETVEKİLİ, 2019’TA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimde 25. Dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olmuştur.

2015 Ağustos ayında HDP’nin ilk parti sözcüsü olmuştur.

2015 Aralık Ayında İstanbul’da toplanan 2. Demokratik İslam Kongresi Koordinasyon Kuruluna seçilmiştir.

TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesidir.

31 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında,Terör örgütü üyesi olmak’, ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

2019 Yerel seçimleri’nde HDP’den Kars belediye Başkanı seçildi.