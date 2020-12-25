Aylin Nazlıaka, çıplak arama iddialarıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka son günlerde gündeme gelen cezaevlerinde çıplak arama iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, “Çıplak arama gibi kimin nerede, ne zaman yapacağı belli olmayan ve cezaevlerinde uygulanan bu insanlık dışı uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” diye kaydetti.

“ÇIPLAK ARAMA İNSANLIK ONURUYLA BAĞDAŞMAZ”

Çıplak arama insanlık onuru ile bağdaşmadığını belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti; ”Anayasamızda suçların cezaları tanımlıdır ve buna bağlı kalınmalıdır. Çıplak arama gibi kimin nerede, ne zaman yapacağı belli olmayan ve cezaevlerinde uygulanan bu insanlık dışı uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bunu, meclis gündemine getirdiği andan itibaren hem kamuoyu hem de bu uygulamaya maruz kalan toplumun birçok kesiminden vatandaş, yaşadıklarını ve hissettiklerini paylaştı. Aslında hepimizin duyduğu, şahit olduğu bu kanun tanımaz uygulama da gün yüzüne çıkmış ve tartışılır hale gelmiş oldu.

Kadınların gözaltı süreçlerinde ya da eylemlerinde biz de sıkça tacize uğradıklarını, bedenleri üzerinden kişiliklerine de saldırıldığını basın yoluyla verdikleri görüşler ile duyuyorduk. Şimdi hepsi ortaya dökülmüş oldu. Önemli olan bundan sonra ne yapılacağı ve insanlığın yararına bir karar alınıp alınmayacağı.”

“KADINLARIN, ÇOCUKLARIN, İNSANLARIN BEDENLERİNDEN KARANLIK ELLERİNİ ÇEKİN”

Çıplak aramaya maruz kalan kişi, ailelerle görüştüğünü belirten Nazlıaka, “Kadınları ‘ahlak’ ve ‘namus’ çerçevesinde değerlendirip neredeyse toplum içine çıkartmayacak bu zihniyet çıkmış bu aramaları savunan pozisyona düşüyor ya da “çıplak arama yok” diyerek kestirip atıyor. O da yetmemiş gibi çıplak aramaları gündeme getiren insanlara ve kişilere saldırılarda bulunuyor.

Kendilerinden olmayan ve itaat etmeyen herkesi “terörist” olarak suçlayan siyasal iktidar ve temsilcileri artık halka kaostan başka bir şey vaad etmiyor. Ben bizzat çıplak aramaya maruz kalan kişiler, aileler ve avukatlarıyla görüştüm. Yıllardır yaşadıkları travmalardan kurtulamayan insanlar var. Yıllardır güvenlik politikaları diye diye baskıyı, zoru, şiddeti dayattılar.

Atamalarla göreve gelenler, ne halkı görür oldu ne de halkın taleplerini dinler oldu. Biz bu süreçte, bu kabul edilemez uygulamaya maruz kalan bütün kız kardeşlerimizin ve vatandaşların yanındayız. İnsanlık değerlerine sahip çıkacağız ve insan gibi yaşamaktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi suç dosyalarını jet hızıyla kapatanlar, yargıya müdahale edip bir de verilen yargı kararlarına uymayanlar; karşılarında sadece muhalefet partilerini, vekillerini değil halkın birikmiş öfkesini de görecekler. Artık kadınların, çocukların, insanların bedenlerinden karanlık ellerini çekin” diye konuştu.