Aynı sokakta 7 otomobili soydu, kameralardan kaçamadı

Olay, gece saat 04:15 sıralarında Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Güvercin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz bir kişi, sokak içerisinde bulunan 7 ayrı otomobilin camını kırarak otomobilleri didik didik aradı. Girdiği otomobillerin özellikle arka camlarını kıran şüpheli şahıs, bir yandan çevresini gözetlerken diğer yandan işini yapmaya devam etti.

SOKAKTAKİ ARAÇLARIN YARISININ CAMINI KIRDI

Neredeyse sokakta bulunan otomobillerin yarısının camını kırarak araçları soymaya girişen hırsız, girdiği bir aracın bagajındaki çekleri fark etmedi. Yalnızca iki adet güneş gözlüğü çalabilen otomobil hırsızı, umduğunu bulamayınca sokağı terk ederek kayıplara karıştı.

ÇEKLERİ GÖRMEDİ

Hırsızın bir otomobilin camını kırdığı ve kapısı açamayınca kırık camdan araca girdiği o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Tanınmamak için yüzüne cerrahi maske takan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir yandan çevresini kontrol ederken diğer yandan bir otomobilin camını kırarak araç içerisinden kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre kapıyı açmaya çalışan hırsız başarılı olamayınca kırık camdan otomobile girdi. İçine girdiği otomobilin arka koltuklarını katlayarak bagaj kısmına ulaşan hırsız, bagajı didik didik etse de araç sahibine ait bir miktar para değerindeki çekleri fark etmedi.

İKİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇALABİLDİ

Tek başına 7 tane otomobilin camını kırdığı iddia edilen şüpheli şahıs, soyduğu otomobillerden umduğunu bulamayınca son girdiği otomobilde bulduğu iki adet güneş gözlüğünü çalarak kayıplara karıştı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sabah kalktıklarında sokaktaki araçların birçoğunun camının kırılarak soyulduğunu gören otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da kontrol eden ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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