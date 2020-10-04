Bahçeli: Nahçıvan’ın Azerbaycan’a katılması şart oldu

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların yedinci gününde Ermeni ordusu Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye saldırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gence saldırısı sonr8ası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:

– Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir.

– Ayrıca Dağlık Karabağ'daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır.

ZALİMDİR, CANİDİR, DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞULMALIDIR

– Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır.

– Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan'dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum.

YILANIN BAŞI MUTLAKA EZİLMELİ

– Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan'ı nefretle lanetliyorum. Yılanın başının mutlaka ezileceğine inanıyorum.

– Bu gelişmeler karşısında, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur.

– Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan'ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır.

– Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan'ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz.



NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ Nahçıvan'ın statüsü, 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre; Nahçıvan içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan'a bağlı bir statüye sahiptir. Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis'ten, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu'ndan oluşan Nahçıvan'da yargı görevi bağımsız mahkemelerde bulunmaktadır.