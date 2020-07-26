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Bahçeli’nin eski yardımcısından Erbaş’a zehir zemberek sözler: ‘Paralel yapılanma’ kriptoları Lawrence’lere mi dönüşüyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde ‘lanet’li sözlerine MHP’den ilk tepki geldi. Bir dönem partinin 2 numarası olan eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Erbaş’ın sözlerini ‘Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine düşmanlık’ olarak nitelendirdi ve “Atatürk’ümüze; dua etmesi gerekirken. ‘Lanet’ okuyorsa… ’Paralel yapılanma’ kriptoları Lawrence’lere mi dönüşüyor…” ifadesini kullandı.

Veli TOPRAK
13:57 -
Haberler Gündem
Bahçeli’nin eski yardımcısından Erbaş’a zehir zemberek sözler: ‘Paralel yapılanma’ kriptoları Lawrence’lere mi dönüşüyor?

Ayasofya'nın açılışında Ali Erbaş'ın kullandığı “Ayasofya'nın cemaatine kavuşması için canla, başla emek veren büyüklerimize selam olsun. Bu kadim mabet alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğun ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” sözler büyük tepki çekti.

KRİPTO LAWRENCE!

Erbaş'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine MHP'li Şefkat Çetin'den çok sert tepki geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in açıklaması şöyle:

* Ayasofya'da Cuma Hutbesinde ‘lanet' okunması… Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine düşmanlıktır.

* Milli Kurtuluş savaşıyla bağımsızlığımızın kazanımına liderlik yapmış Atatürk'ümüze; dua etmesi gerekirken. ‘Lanet' okuyorsa…'Paralel yapılanma' kriptoları Lawrence'lere mi dönüşüyor.

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Atatürk cami Cuma Diyanet MHP Şefkat Çetin
Son güncelleme: 14:08 26.07.2020
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