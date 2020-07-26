Bahçeli’nin eski yardımcısından Erbaş’a zehir zemberek sözler: ‘Paralel yapılanma’ kriptoları Lawrence’lere mi dönüşüyor?

Ayasofya'nın açılışında Ali Erbaş'ın kullandığı “Ayasofya'nın cemaatine kavuşması için canla, başla emek veren büyüklerimize selam olsun. Bu kadim mabet alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğun ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” sözler büyük tepki çekti.

KRİPTO LAWRENCE!

Erbaş'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine MHP'li Şefkat Çetin'den çok sert tepki geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in açıklaması şöyle:

* Ayasofya'da Cuma Hutbesinde ‘lanet' okunması… Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine düşmanlıktır.

* Milli Kurtuluş savaşıyla bağımsızlığımızın kazanımına liderlik yapmış Atatürk'ümüze; dua etmesi gerekirken. ‘Lanet' okuyorsa…'Paralel yapılanma' kriptoları Lawrence'lere mi dönüşüyor.