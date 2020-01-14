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Bakan Akar, Irak’ın Ankara Büyükelçisi’ni kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.

19:34 -
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Bakan Akar, Irak’ın Ankara Büyükelçisi’ni kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Akar, AKP’nin TBMM’deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Janabi’yi kabul etti.

Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşıldı. DHA

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