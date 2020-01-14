Bakan Akar, Irak’ın Ankara Büyükelçisi’ni kabul etti!

Milli Savunma Bakanı Akar, AKP&#8217;nin TBMM&#8217;deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak&#8217;ın Ankara Büyükelçisi Janabi&#8217;yi kabul etti.. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter&#8217;daki hesabından paylaşıldı. DHA. İLGİLİ HABERAtatürk&#039;e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusu!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akar-irakin-ankara-buyukelcisini-kabul-etti-5567935","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akar-irakin-ankara-buyukelcisini-kabul-etti-5567935","pageType":"yazi","pageIdentifier":5567935,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bakan Akar, Irak&#8217;u0131n Ankara Bu00fcyu00fckelu00e7isi&#8217;ni kabul etti!"});aip('newsArticle', {"identifier":5567935,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akar-irakin-ankara-buyukelcisini-kabul-etti-5567935/","headline":"Bakan Akar, Irak&#8217;u0131n Ankara Bu00fcyu00fckelu00e7isi&#8217;ni kabul etti!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","Ankara","Atat\\u00fcrk","Avukat","Irak","Mustafa Kemal","Mustafa Kemal Atat\\u00fcrk","su\\u00e7 duyurusu","TBMM","Twitter","YouTube"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/14/iecrop/akar-irak-dha-2_16_9_1579019655.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579019679,"datePublished":1579019679,"dateModified":1579019679,"info":"{"seo_news":"false"}"});