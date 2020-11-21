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Bakan Akar’dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 10:12, 21/11/2020
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Bakan Akar’dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması

Bakan Akar, “Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı” dedi.

Azerbaycan
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