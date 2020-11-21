Bakan Akar’dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması

Bakan Akar, &#8220;Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan&#8217;daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı&#8221; dedi.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6134791}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akardan-azerbaycan-tezkeresi-aciklamasi-6134791');aip2('newsArticle', {"identifier":6134791,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akardan-azerbaycan-tezkeresi-aciklamasi-6134791/","headline":"Bakan Akar&#8217;dan Azerbaycan tezkeresi au00e7u0131klamasu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Azerbaycan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/21/iecrop/akar-dha-1_16_9_1593110415_16_9_1605942728.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2020-11-21 10:12:20","dateModified":"2020-11-21 10:12:20","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":232}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-akardan-azerbaycan-tezkeresi-aciklamasi-6134791/');