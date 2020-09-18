Bakan Ersoy Galata Kulesi’nde incelemelerde bulundu

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde bir süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi ve ilk durağı Galata Kulesi oldu.

EKİM AYINDA ZİYARETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Bölgeyi bir süre gezen Bakan Ersoy, daha sonra tarihi yapıda devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sonucu Ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor. DHA

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