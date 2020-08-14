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Bakan Koca, ağır hasta sayısını açıklayıp vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi. Paylaşımdan yarım saat sonra yeni bir açıklama yapan Koca, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı.

18:31 -
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Bakan Koca, ağır hasta sayısını açıklayıp vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uymayan vatandaşları yeniden uyardı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, “Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra” dedi.

“647 AĞIR HASTAMIZ VAR”

Açıklamadan yarım saat sonra yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca “Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 19:00 14.08.2020
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