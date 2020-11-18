Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarıyla ilgili atama açıklaması

İstanbul'da 28 Ekim'de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanı alınacağını” müjdelemişti.

Henüz gerçekleşmeyen söz, sağlık çalışanlarının isyan etmesine neden olmuştu. Bakan Koca, bugünkü Plan Bütçe Komisyonunda bununla ilgili bir soruyu yanıtladı.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Plan Bütçe Komisyonun’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya atamaların ne zaman yapılacağını sorduğunu ifade etti.

Koca’nın gün belirtmediğini ifade Cesur, “Önümüzdeki günler” yanıtını aldığını söyledi. Sağlıkçıların atama beklediğini hatırlatan Cesur, “Takipçisi olacağım” dedi.