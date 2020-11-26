Bakan Soylu açıkladı: FETÖ operasyonlarında 96 bin kişi tutuklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Soylu, “FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edildi. Tüm Türkiye’deki FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 25 bin 655'tir” açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

* 18 Temmuz 2018'den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3 bin 579'u terör olayıdır.

* Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.

* PKK Hakkari'de 710 Hakkarili, 2 bin 750 asker ve polis şehit olmuştur.2020'de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir.

* Son iki dönemde 151 Belediye Başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı.

* 2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76sı büyük, 307'si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi.

* Bugüne kadar bu hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 389 sadece 2020 yılındaki sayı ise 224'tür.(İHA)