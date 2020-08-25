Bakanlık harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında açıklama yaptı. Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası bakanlık tarafından gerekli takibin başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

GEREĞİ YAPILACAK

* Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi.

* Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır.

SUÇ DUYURUSU YOLDA

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtilen açıklama şöyle sona erdi:

* Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. (DHA)