Bakırköy’de corona virüsü test kuyruğu

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.Türkiye’de son olarak 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen salgında birçok vatandaş da virüs şüphesiyle hastanelere akın ediyor.

Son olarak Bakırköy’de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş corona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜSÜ VAKALARININ SEYRİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.