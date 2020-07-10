Baro başkanlarının ‘çoklu baroya’ karşı Meclis’e dilekçe vermesi engellendi

Ankara’da baro başkanları ve avukatların TBMM’de görüşülmekte olan ‘çoklu baro’ yasa teklifine karşı Kuğulu Park’ta dün başlattıkları nöbet bugün de devam etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacağı öngörüldüğü için Kuğulu Park’ı seçtiğini ifade eden baro başkanları, halk ile bir araya gelip Meclis’e teslim etmek üzere imzalı dilekçekeler toplamak istemiş, eylemin ilk gününde polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı.

Halk ve baro avukatlarının ise parka girişleri polis barikatlarıyla engellenmişti. Eylemin ikinci gününde dilekçeleri toplayan baro başkanları ve avukatlar, halkla birlikte Meclis’e doğru yürüyüşe geçerek dilekçe verme hakkını kullanmak istedi.

Sosyal mesafeye dikkat ederek tek sıra halinde yürüyüşe geçen baro başkanlarına halk eşlik etti.

DİLEKÇE VERMELERİ ENGELLENDİ, CHP’Lİ VEKİLLER DEVREYE GİRDİ

TBMM önünde toplanan baro başkanlarının dilekçeleri toplu halde vermesi engellendi. CHP’li milletvekillerinin bu dilekçeleri toplayıp Meclis’e kendilerinin vereceği öğrenildi.

Bunun üzerine baro başkanları ve avukatlar toplu olarak sıhhıye adliyesine yürümek için harekete geçti. Ancak, polis barikat kurarak izin vermedi.

CADDE ÜSTÜNDE ÇEVİK KUVVET ENGELİ

‘Savunma susmadı, susmayacak' sloganları ile devam eden yürüyüş Tunus Caddesi üzerinde çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Yolun açılması için baro başkanları ile polis arasındaki müzakere sürerken, sözlü tartışmalar yaşandı. Zaman zaman arbede yaşandığı görüntülere yansıdı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Tunus Caddesinde önümüz tekrar kesildi. Tek tek Meclis’e gidilip dilekçe vermemiz engellenmeye çalışılıyor. Yarın çok geç, çocuklarımızın geleceği için bu tahakküme şimdi karşı çıkma zamanı” diyerek yaşananları anlattı.

Polisin bir süre sonra Tunus Caddesi’nden yürüyüşe izin verip, Kennedy Caddesi’nde yürüyenleri tekrar durdurduğu öğrenildi.

“BURADA HERKESİ SIKIŞTIRDILAR”

Bu arada Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, 60 Baro başkanı ile birlikte yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM önünde cep telefonu ile çektiği görüntülerde yaşananlarla ilgili bilgiler verdi. Yeşilboğaz, 5 dakikalık çekimde şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Meclis’te maalesef avukatlığın sonunu getirecek ve baroları bölecek olan meslek yasamızın görüşülmesinin son günü. Görüşmeler şu an Meclis’te devam ediyor.

* Burada avukatlarımız baro başkanlarımız Meclis’i son bir kez göreve çağırıyor. Son yasa tasarısının durdurulması için Anayasal bir hak olan dilekçe verme hakkını kullanmak için bireysel anlamda Meclis’e gitmek istiyorlar.

* Maalesef gördüğünüz gibi yolda durduruldu. Vatandaşların anayasal dilekçe verme hakları engelleniyor. Hâlbuki gidip sadece Meclis’teki dilekçe komisyonuna birer dilekçe verecekler. Her biri bir saniye bile sürmeyecek bir olay ama burada herkesi sıkıştırdılar.

“HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ENGELLENİYOR”

“Ne pandemi kuralı ne sosyal mesafe bıraktılar” diyen Başkan Yeşilboğaz izlenim ve görüşlerini daha sonra şöyle anlattı:

* Kitleyi buraya sıkıştırdılar. Kendilerinin hak arama özgürlüğü engelleniyor. Bütün meslektaşlarımız güneşin altında bekletiliyor. Görüşmeler devam ediyor.

* Güvenlik Şube şu anda ikna edilmeye çalışılıyor. Yasal olmayan bir müdahale yapıldığı söyleniyor. Milletvekilleri de desteklemek için gelmişler.

* Yürüyeceğimiz 100-150 metre yola bir türlü bırakılmıyoruz. Şu anda Ankara Baro Başkanımız yetkili biri ile görüşüyor. Meclis’in Çankaya kapısında dilekçelerimizin alınacağı orada bir masa kurulacağı konuşuluyor.

* Meslektaşlarımızın hiçbir zarar görmeden ayrılabileceği konuşuluyor ama Güvenlik Şube sadece baro başkanlarından başka hiç kimsenin Meclis’e gitmesine izin vermiyor.

* Hâlbuki her bir avukatımız bu ülkenin özgür bir yurttaşı ve hukukçusu. İstediği yere dilekçe verebilir ve gidebilir. Kanuna aykırı işlemler yapılmaya devam ediliyor.

* Bu güne kadar avukatlar muhatap alınmadı. Yasalar çıkarılırken fikirleri alınmadı. Hiçbir şekilde beyanda bulunmaları istenmiyor. ‘Susun' diyorlar.

* ‘Susun karışmayın' diyerek istedikleri şekilde bu yasayı Meclis’ten çıkarmak istiyorlar. Bu hukukçular asla kabul etmeyeceği bir husus.

* Bu Türkiye’nin ve milletin bütünlüğüne özelliklede hukukun son kalesi olan baroların parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bilmeleri gerekiyor.

* Yüzlerce yıllık meslektaşlarımızın dişi-tırnağı ile kazanmış oldukları bir şey bu. Bunu teslim etmeyeceğimizi kendilerine söyledik. Bunu gerçekleştirmek için meslektaşlarımız ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar.

“BU ŞEKİLDE MECLİS’E GİTMENİZE MÜSAADE EDEMEYİZ”

Başkan Bilgin Yeşilboğaz, Tunus Caddesi üstünde yaşananları şöyle anlattı:

* Şu an dilekçe vermemiz engellendi. Tunus Caddesi’nde baro başkanları ve avukatlar bekletiliyor. Polis yolu kesti. ‘Aybüke kaldırım üzerinden sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yürüyerek her vatandaş gibi Meclis’e dilekçe verme hakkını kullanmak istiyoruz' dedik.

* ‘Bu şekilde Meclis’e gitmenize müsaade edemeyiz' dediler. Halen avukatlardan ve verecekleri dilekçeden korkuyorlar şu an güvenlik şube ile görüşmeler devam ediyor.

EYLEMİN İLK GECESİNDEN TARİHİ FOTOĞRAFLAR

CHP Genel Başkan Yardımıcı Tuncay Özkan, baro başkanlarının Kuğulu Park’taki nöbetlerinin ilk günü gecesinde parktaki görüntülerini paylaşarak, “Baro Başkanlarının tarihi fotoğrafları… Mücadeleleri kendileri için değil meslekleri ve Türkiye için… Kararlılar, kazanacaklar” dedi.

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