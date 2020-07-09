Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan ‘çoklu baro’ açıklaması: AYM’ye başvuracağız!

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bugün 11 büyük kentimizin belediye başkanlarıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik.

* Pandemi sürecinde daha önce de ifade etmiştim, gerçekten de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bir tarih yazdı.

* Bütün engellemelere rağmen, hiçbir ayrım yapmadan, kimliği, inancı, oturduğu mahalleye hiçbir şekilde bakmadan bulunduğu beldede, çalıştığı beldede, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, her vatandaşa yardım götürdü. Dolayısıyla Türkiye’de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı.

* Evet, bir belediye başkanı seçilir ama belediye başkanı seçilirken o beldede oturan bazı vatandaşlar oy vermezler ama belediye başkanı ayrım yapmaksızın seçildikten sonra bütün belde halkına hizmet eder. Bu anlayışı yerleştirdikleri için ahlaki anlayışı aynı zamanda yerleştirdikleri için bütün belediye başkanlarına teşekkür ederim.

* Maske konusunda, dezenfekte konusunda, ayni yardım yapma konusunda, nakdi yardım yapma konusunda, ellerinden gelen bütün katkıları verdiler.

* Belediye başkanlarımızı hem dinledim, hem kendilerini kutladım. Kamuoyu önünde de belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum.

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

* Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına ihanettir.

* Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır.

* Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’u işgal eden işgal güçleri de çoklu baro istemişlerdi. Lozan’da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar.