Başakşehir’de öldüren dayak

Azerbaycan uyruklu Mirza Khalofov (27) ve arkadaşı Mahmut T., 4 Ocak Günü 23:00 sıralarında Başakşehir’de bulunan evlerine giderken yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile aralarında “yan baktın” tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ekber İ., iki arkadaşını çağırdı.

Olay yerine gelen Hüseyin B. ve Samet A. arkadaşları Ekber İ., ile birlikte Mirza Khalofov ve Mahmut T.’ye saldırdı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriye fenalaşan Mirva Khalofov hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

24 GÜN KOMADA KALDI

Aldığı darbeler sonucu komaya giren Mirza Khalofov, hastanede 24 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Mahmut T.’nin bilgisine de başvurdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu kavgaya karıştığı belirlenen Ekber İ. ve Hüseyin B. gözaltına alınırken, Samet A. karıştığı gasp olayından dolayı tutuklandığı belirlendi. Emniyette sorguya alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.