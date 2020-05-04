Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020’de Ramazan Bayramı tarihi…

Vatandaşlar buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Birçok kişi, Ramazan Bayramı’nda bazı tedbirlerin ortadan kalkacağını ve virüsün gerileyeceğini umuyor ancak tedbirlerin devam etmesi bekleniyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise, Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Ramazan Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yine yasak olacak. Ancak 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belli değil. Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.