Bazı Gökçeada seferleri iptal edildi!

Meteoroloji bugün öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi’nde güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

Bu uyarı doğrultusunda Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İKİ SEFER YAPILACAK

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 07:00 ve 10:00’daki seferler yapılacak. Saat 13:00, 16:00, 19:00 ve 21:00’deki karşılıklı seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. DHA